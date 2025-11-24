St-Maurice: une bagarre dégénère en coups de couteau

Une bagarre à St-Maurice s'est terminée avec des coups de couteau, en 2023. L'un des protagonistes a dû répondre de tentative de meurtre, lundi, devant le Tribunal de Martigny. Il risque 10 ans de prison. L'autre individu était accusé de lésion corporelle simple.

Les faits se sont produits dans la nuit du 29 janvier 2023. Après avoir consommé de l'alcool dans plusieurs lieux publics de Saint-Maurice, deux hommes ont pris la direction de la gare, à pied. Une altercation a alors éclaté.

La future victime de la tentative de meurtre a d'abord asséné une baffe et deux coups de poing à l'autre fêtard, le frappant également avec une chope de bière de cinq décilitres.

L'autre comparse a alors réagi en sortant un couteau. Après avoir déployé une lame de 8,4 cm, il a poignardé son camarade de soirée, le touchant à l'épaule gauche. La blessure a nécessité la pause de quatre agrafes. La victime a également été touchée à l'épaule droite, occasionnant une plaie de 8 à 10 cm ayant provoqué des lésions vasculo-nerveuses et huit arrêts cardio-respiratoires.

