Soupçons de fraude électorale à Vernier: pas de résultats dimanche

Les résultats des élections du Conseil municipal de Vernier (GE) ne seront pas publiés dimanche en raison de nouveaux soupçons d'irrégularités, a annoncé la chancellerie d'Etat. Une expertise en écriture a été demandée.

'Plus de 200 bulletins sont concernés', a indiqué la conseillère d'Etat Nathalie Fontanet. Ils pourraient avoir été remplis par les mêmes mains, selon des ordres de grandeur variables. Toutes les listes sont concernées. Quatre dénonciations pénales ont été effectuées.

Ces suspicions d'irrégularités, corroborées par les contrôles faits par la commission électorale centrale (CEC), mettent en doute la fiabilité du scrutin, précise le Conseil d'Etat. Cette élection s'est déroulée sous haute tension et avec des contrôles en amont renforcés.

Le scrutin de mars dernier avait été annulé par la justice suite à des soupçons de fraude. Une procédure pénale est toujours en cours. La commune, qui est la deuxième plus peuplée du canton, fonctionne depuis sans Conseil municipal.

/ATS