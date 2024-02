« Solide performance » de compenswiss en 2023

Malgré un contexte géopolitique et économique difficile, compenswiss a réalisé une 'solide performance' en 2023. L'organisme qui gère les fonds de compensation AVS/AI/APG a enregistré un résultat de placements de +4,98%. Sa fortune se porte à 40 milliards de francs.

Après une année 2022 compliquée (-12,85%), le résultat de l'an dernier est donc 'réjouissant', indique compenswiss dans un communiqué publié mardi. Les actions et les obligations sont les deux classes d'actifs qui ont le plus contribué à cette bonne performance. Au total, la fortune gérée par l'établissement à fin 2023 s'élève à 40,596 milliards de francs, contre 37,282 milliards il y a un an.

En 2023, compenswiss a poursuivi son engagement en faveur d'une politique d'investissement responsable, se félicite aussi l'organisme. Il a décidé d'exclure les entreprises dont le chiffre d'affaires issu du charbon thermique dépasse un seuil de 15%.

Les résultats d'exploitation 2023 des trois assurances sociales AVS, AI et APG seront publiés en avril 2024.

/ATS