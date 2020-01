Ski, luge et biathlon au coeur de Lausanne

Lausanne est devenue un terrain de sport à ciel ouvert depuis le lancement jeudi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). Une quinzaine d'initiations sportives sont proposées au coeur de la capitale vaudoise dans le cadre du programme d'animations 'Lausanne en Jeux!'

Les curieux ont afflué samedi au centre-ville pour s'adonner à ces différentes activités. Comme dans le quartier du Rôtillon, où une piste synthétique de ski de fond a été aménagée. Serpentant entre les immeubles, parsemé de petits chalets et de sapins, le circuit de 250 m a fait le bonheur des enfants. Et d'autant plus qu'ils ont pu agrémenter leur parcours par du tir à la carabine, à l'instar de véritables biathlètes.

Un peu plus loin, place St-François, c'est une descente de ski alpin qui est proposée aux badauds. Là aussi, l'activité se fait sans neige, sur un revêtement synthétique. Comme pour les autres animations, l'initiation est gratuite et le matériel nécessaire est prêté. Les participants sont encadrés par des moniteurs et des bénévoles des JOJ.

Mini-tremplin

Au Flon et dans ses environs, les sportifs en herbe peuvent s'essayer au ski alpinisme, à la luge sur roulettes, au hockey sur glace ou au curling. Pour les tout petits, un mini-tremplin de saut à skis a également été monté, le 'Kilian Peier Ski Jumping', du nom du sauteur vaudois de Coupe du monde.

Hors sports d'hiver, un mur d'escalade, un skate parc et un circuit de karting électrique ont notamment été montés. Plusieurs stands et tentes, hérités du récent marché de Noël, permettent aux promeneurs de se restaurer. Des écrans géants ont aussi été installés pour suivre les compétitions des JOJ.

Diverses démonstrations sont également programmées, comme celle de saut acrobatique, proposée samedi après-midi à la rue Centrale. Tractés par une corde jusqu'à un tremplin, les 'freestylers' ont enchaîné les pirouettes dans le ciel lausannois avant d'atterrir sur un matelas gonflable géant.

Programme aussi culturel

Le programme de 'Lausanne en Jeux!' ne se limite toutefois pas aux seules activités sportives. La capitale olympique a également imaginé plusieurs spectacles, comme BodyCity, une création qui mêle danse, fresque lumineuse et sports urbains. Les représentations, gratuites, ont lieu en soirée sur la place Centrale durant les deux week-ends des JOJ.

Des concerts sont également prévus chaque jour de la quinzaine, notamment sur la scène du Flon, où se produiront par exemple Charlie Winston, Bastian Baker et Phanee de Pool. Des démonstrations de danse et de sports urbains, des DJ sets ou encore des compétitions de jeux vidéo sont aussi proposées à divers endroits de la ville.

Les théâtres lausannois et la Cinémathèque se sont aussi mis aux JOJ en adoptant une programmation 'sportive'. Il en est de même dans les musées de la ville, à commencer évidemment par le Musée olympique, qui ouvre ses portes gratuitement pour présenter l'exposition 'We are Olympians, and you?'.

En dehors de Lausanne, les autres sites des JOJ organisent également de multiples animations en marge des compétitions, que cela soit à Leysin (VD), Villars-sur-Ollon (VD), Champéry (VS), St-Moritz (GR), à la vallée de Joux (VD), aux Diablerets (VD) ou aux Tuffes, dans le Jura français.

www.lausanne2020.sport/fr/lausanne-en-jeux

/ATS