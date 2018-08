Six heures de course-poursuite au pied du Jura

Une course-poursuite digne d'un film s'est déroulée vendredi dans le canton de Soleure. Un automobiliste de 19 ans a tenu en haleine la police pendant pas moins de six heures.

La cavale a commencé à midi par un plein d'essence non payé à Oensingen (SO), a annoncé la police soleuroise samedi. Le conducteur a par la suite échappé à plusieurs reprises à des patrouilles et a embouti trois voitures au cours de l'après-midi, causant un blessé léger.

Finalement, vers 18h00, sa voiture a glissé au bas d'un talus à Egerkingen (SO), en tentant une nouvelle fois d'échapper à la police. La course s'est terminée sur un chemin de campagne.

Après son arrestation, il s'est avéré que le conducteur, un Suisse, n'avait pas de permis, que les plaques bernoises du véhicule avaient été volées et que ce dernier n'était pas immatriculé. Un test de drogue s'est révélé positif.

Deux passagers étaient à bord, une jeune femme de 18 ans et un homme de 19 ans, tous deux suisses. Ils ont également été arrêtés.

