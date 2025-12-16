Six ans de prison ferme pour un violeur récidiviste en Valais

Un Fribourgeois installé en Valais a été condamné mardi à six ans et deux mois de prison ferme ...
Six ans de prison ferme pour un violeur récidiviste en Valais

Six ans de prison ferme pour un violeur récidiviste en Valais

Photo: Keystone/CYRIL ZINGARO

Un Fribourgeois installé en Valais a été condamné mardi à six ans et deux mois de prison ferme par le Tribunal de Monthey (VS). Le prévenu a notamment été reconnu coupable de viols et d'actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

L'homme de 27 ans a été condamné pour avoir maltraité cinq ex-partenaires entre 2016 et 2024. Son 'modus operandi' était à chaque fois identique: il générait une dépendance affective, isolant sa victime de son entourage, puis faisait usage de violences physiques et psychologiques et de chantage au suicide pour imposer ses désirs, sexuels ou non.

Il a aussi été jugé coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité, de contrainte, de remise de stupéfiants à des mineurs ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, principalement pour consommation de haschich.

Selon le verdict prononcé par le tribunal montheysan, le prévenu doit verser 2000 francs d'indemnité pour tort moral à l'une des victimes. Le jugement est susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un éducateur condamné pour contrainte sexuelle sur un enfant

Un éducateur condamné pour contrainte sexuelle sur un enfant

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 16:40

L'ONU à Genève s'estime « plus forte » mais attend les coupes

L'ONU à Genève s'estime « plus forte » mais attend les coupes

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 12:04

Budget: le Parlement débloque 1,5 million pour Tox Info

Budget: le Parlement débloque 1,5 million pour Tox Info

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 11:42

La fenêtre à bébés d'Einsiedeln déménage à l’hôpital de Schwyz

La fenêtre à bébés d'Einsiedeln déménage à l’hôpital de Schwyz

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 11:22

Articles les plus lus

Deuxième naissance d'un koala au zoo de Zurich depuis 2018

Deuxième naissance d'un koala au zoo de Zurich depuis 2018

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 09:59

Valais: l'effet domino de l'application du renchérissement

Valais: l'effet domino de l'application du renchérissement

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 09:59

La Suisse poursuivie à Strasbourg pour profilage racial

La Suisse poursuivie à Strasbourg pour profilage racial

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 10:05

Un Italien fait entrer clandestinement 66 panettones en Suisse

Un Italien fait entrer clandestinement 66 panettones en Suisse

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 11:10