Situation stabilisée, mais la vigilance reste de mise ce week-end

La situation en lien avec les intempéries a continué de se détendre vendredi. Dans l'Arc jurassien, si le niveau du lac de Neuchâtel montait encore, la décrue est attendue pour dimanche. Les sols gorgés d'eau ont provoqué des glissements de terrain à travers le pays.

Le niveau du lac de Neuchâtel a continué d'augmenter légèrement pour atteindre 430,37 mètres vendredi après-midi. Cela reste en dessous du niveau de crue et des 430,71 mètres atteints lors des inondations de l'été 2021.

Du côté des rives vaudoises du lac, 'la situation tend vers une amélioration', a indiqué vendredi après-midi l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC) du canton de Vaud. Il a toutefois précisé que des inondations sont toujours possibles samedi.

Une inconnue subsiste cependant: la vitesse des rafales de bise prévue pour la journée de samedi, qui ne devrait toutefois pas particulièrement constituer un facteur aggravant, selon l'EMCC.

Cette dernière a aussi précisé que la surveillance est maintenue jusqu'à mercredi au moins pour cette région. Ailleurs dans le canton de Vaud, la situation s'est normalisée et ne suscite plus de motif d'inquiétude. On dénombrait malgré tout une multiplication de petits glissements de terrain, mais sans occasionner d'importants dégâts ni de blessés, selon les autorités vaudoises.

Débit des trois lacs augmenté

Plusieurs communes du littoral neuchâtelois ont de leur côté déconseillé la baignade hivernale, de plus en plus pratiquée, car la qualité des eaux n'est plus assurée. 'Le niveau des eaux du lac a contraint d'arrêter plusieurs stations de pompage utilisées pour remonter les eaux usées', ont-elles averti.

Dans la région des trois lacs, la décrue devrait même s'accélérer après la décision prise jeudi par la Confédération et les cantons de Berne, Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Soleure et Argovie d'augmenter progressivement l'écoulement au barrage de Port (BE), en aval du lac de Bienne. Cet ouvrage sert de régulation des lacs du pied du Jura.

Cette mesure permettra de faire baisser plus rapidement le niveau des lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat et ainsi d'augmenter leur capacité d'absorber des quantités d'eau en cas de nouvelles précipitations, ont expliqué vendredi la Ville de Bienne et l'organe de conduite régional Biel/Bienne.

La conséquence est cependant que le débit de l'Aar entre sa sortie du lac de Bienne et la ville de Soleure est élevé et le danger fort.

La vallée d'Illiez sous surveillance

En Valais aussi, la situation s'est détendue, donnant du répit aux secours à pied d'oeuvre depuis le début de la semaine, a indiqué le géologue cantonal Raphaël Mayoraz vendredi après-midi.

Le canton reste toutefois en 'situation particulière' au moins jusqu'à lundi en raison des risques d'éboulements, coulées de boue, glissements de terrain et chutes de pierres. Une attention particulière sera portée à la vallée d'Illiez où un éboulement a créé un embâcle en obstruant le lit de la Vièze. Le niveau du lac qui s'est formé et qui s'étale sur une centaine de mètres de longueur et sur quatre à cinq mètres de profondeur ne s'est pas encore résorbé.

A Trient, la quinzaine de personnes évacuées de manière préventive en raison d'un risque d'éboulement ont pu retrouver leur domicile vendredi, comme prévu, a indiqué la commune.

Dans la partie alémanique du canton, la connexion par tunnel ferroviaire avec le canton de Berne sera rétablie samedi matin. Le tunnel de base du Lötschberg avait été fermé jeudi à la suite d'une infiltration d'eau, les trains devant être déviés par la ligne de faîte.

Temps sec pour les prochains jours

En région bâloise, la navigation sur le Rhin est à nouveau ouverte sans restrictions. Le niveau du fleuve y est redescendu sous la marque critique des 7,90 mètres, indiquent les Ports rhénans suisses.

Pour les prochains jours, l'accalmie météorologique observée vendredi devrait se poursuivre en raison de l'anticyclone qui s'est installé sur le pays, annonce MétéoSuisse. Mercredi pourrait voir le retour de précipitations éparses. Ce changement pourrait s'accompagner d'une nette baisse de la température en montagne, qui reste à confirmer.

