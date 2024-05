Sit-in en faveur de la Palestine dans le hall d'entrée de l'EPFZ

Des manifestants pro-palestiniens occupent depuis mardi avant midi le hall d'entrée de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). La police municipale de Zurich est intervenue pour les évacuer.

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées avant midi dans le hall principal de l'EPFZ et se sont assises par terre. Les manifestants ont entre autres scandé des cris de 'Free Palestine' et ont étalé sur le sol une affiche avec le slogan 'No Tech for Genocide' ('Pas de technologie pour le génocide').

La police a fixé un ultimatum aux manifestants, comme l'a constaté sur place un journaliste de Keystone-ATS. Elle leur a donné cinq minutes pour quitter les lieux. La plupart des manifestants sont alors partis. Peu avant 14h00, les forces de l'ordre ont commencé à évacuer ceux qui étaient encore présents.

Le sit-in était organisé par un groupe nommé 'Students for Palestine' (Zurich). Il a exigé de l'EPFZ qu'elle prenne 'clairement position sur le génocide en cours à Gaza'.

Par ailleurs, le groupe a appelé l'EPFZ à un 'boycott académique' des institutions et entreprises israéliennes qui soutiendraient le gouvernement israélien. Enfin, l'EPFZ doit faire preuve de transparence et rendre publique toute coopération avec des organisations israéliennes.

