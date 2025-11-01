Sion: les manifestants pro-palestiniens refusent de se disperser

Le quartier de la gare de Sion était bloqué samedi après-midi en raison d'un rassemblement pro-palestinien non-autorisé. Les manifestants, encadrés par une forte présence policière, refusaient toutefois de quitter le site de Cour de Gare. Des arrestations ont eu lieu.

Au début du rassemblement à 14h, la police, munie d'un mégaphone, a enjoint les manifestants à se disperser, a constaté un photographe de Keystone-ATS. Ceux-ci ont toutefois ignoré la demande des autorités.

Selon le collectif Valais Palestine, à l'origine de la manifestation, quelque 1000 personnes étaient présentes à 14h. Selon Keystone-ATS, ce chiffre était de 250 à 300. La police cantonale se refusait quant à elle à toute estimation en raison du caractère interdit de la manifestation.

Altercations

'On va rester là, à ne pas bouger, c'est la seule liberté qui nous reste', a déclaré Gaël Ribordy du collectif Valais Palestine à Keystone-ATS. Il a dénoncé une 'dérive autoritaire massive' et un dispositif policier 'démesuré'. 'La gare est encerclée, il y a des fourgons de police à toutes les ruelles. La manifestation n'a pas perturbé la vie de la ville, par contre le dispositif policier a bloqué la ville', a-t-il ajouté.

Des altercations ont eu lieu vers 17h, a constaté le photographe, alors qu'il restait une petite centaine de manifestants. 'La police est en train de nous matraquer. Ils ont tabassé deux personnes et arrêté deux personnes', a pour sa part déclaré Gaël Ribordy.

Pour rappel, le Conseil municipal sédunois avait interdit en septembre la manifestation pour 'des raisons de sécurité'. Les organisateurs avaient alors déposé un recours auprès du Conseil d'Etat valaisan, lequel avait aussi interdit le rassemblement jeudi dernier.

/ATS