Seule une personne sur cinq assiste à un service religieux à Pâques

Seule une personne sur cinq en Suisse assiste à un service religieux pendant la période pascale ou renonce à la viande ou à l'alcool pendant au moins un jour de jeûne. Environ 25% des sondés se représentent Pâques avant tout comme une fête familiale, selon un sondage.

Environ six personnes sur dix (57%) en Suisse fêtent Pâques, indique vendredi l'institut d'études de marché et d'opinion numérique Marketagent Suisse.

La coutume pascale la plus prisée en Suisse est le lapin en chocolat, mais les œufs en chocolat et les œufs de Pâques colorés sont également populaires, selon le sondage. Et Pâques est aussi l'occasion de faire des cadeaux, pour lesquels les Suisses dépensent en moyenne 20 francs par personne.

Un peu plus d'un quart des personnes interrogées profitent des vacances de Pâques pour partir en vacances, un chiffre qui monte même à un tiers en Suisse romande, écrit Marketagent. En ce qui concerne les destinations, la tendance est clairement au soleil et à la chaleur, avec une part de 84%. Seuls 16% des sondés ont envie de faire du ski à Pâques.

Dans le cadre de l'enquête, 1020 personnes âgées de 14 à 75 ans ont été interrogées en Suisse romande et en Suisse alémanique. Les entretiens ont eu lieu de fin mars à début avril.

/ATS