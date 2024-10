Sept millions de plus pour l'aide humanitaire au Liban et en Syrie

La Confédération délie les cordons de sa bourse pour fournir plus d'aide humanitaire au Liban et en Syrie en raison de l'escalade de violence au Proche-Orient. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de débloquer sept millions de francs supplémentaires à cet effet.

Ces sept millions s'ajoutent aux 79 millions de contributions en faveur des actions humanitaires au Proche-Orient pour 2024. Ils sont destinés au Fonds humanitaire des Nations Unies pour le Liban, au Comité international de la Croix-Rouge, à la Croix-Rouge libanaise, ainsi qu'à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Syrie.

Ces organisations offriront abri, soin et protection aux personnes affectées. Elles leur fourniront également des denrées alimentaires de base, un approvisionnement en eau et assainissement, des médicaments, des soins de santé de base et des produits d'hygiène.

Les commissions de politique extérieure seront consultées sur cet octroi. Cette enveloppe sera prélevée des fonds réservés à l'aide d’urgence de la Direction du développement et de la coopération (DDC).

/ATS