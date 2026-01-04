Seize nouvelles victimes de l'incendie de Crans-Montana identifiées

Seize nouvelles victimes de l'incendie de Crans-Montana ont été identifiées, indiquent dimanche ...
Seize nouvelles victimes de l'incendie de Crans-Montana identifiées

Seize nouvelles victimes de l'incendie de Crans-Montana identifiées

Photo: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

Seize nouvelles victimes de l'incendie de Crans-Montana, dont de nombreuses mineures, ont été identifiées, indiquent dimanche les autorités valaisannes. Au total, 24 corps - soit plus de la moitié des 40 personnes décédées - ont ainsi été identifiés à ce jour.

Dix des nouvelles victimes identifiées sont suisses. Il s'agit d'une adolescente de 14 ans, deux de 15 ans et une jeune femme de 18 ans, ainsi que deux adolescents de 16 ans et un de 17 ans. On dénombre aussi un jeune homme de 18 ans, un de 20 ans et un de 21 ans, précisent la police cantonale et le ministère public dans un communiqué commun.

Parmi les nouvelles victimes identifiées figurent également plusieurs étrangers: trois Italiens de 16 ans, dont un disposant de la double nationalité italienne et émiratie, ainsi que d'un Roumain de 18 ans, d'un Français de 39 ans et d'un Turc âgé de 18 ans.

Samedi, les autorités valaisannes avaient déjà annoncé l'identification de huit victimes, toutes suisses: quatre jeunes femmes âgées de 16 à 24 et quatre hommes de 16 à 21 ans.

Les opérations d'identification sont menées par la Police cantonale valaisanne, le DVI (Disaster Victim Identification) et l'Institut de médecine légale, précise le communiqué. Elles visent à identifier 'l'ensemble des victimes, décédées ou blessées'.

Le commandant de la police cantonale Frédéric Gisler avait assuré vendredi devant la presse que l'identification des personnes décédées se poursuit 'sans relâche. C'est notre priorité absolue', avait-il dit.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une messe à Crans pour rendre hommage aux victimes

Une messe à Crans pour rendre hommage aux victimes

Suisse    Actualisé le 04.01.2026 - 10:20

La Confédération prévoit une journée de deuil national le 9 janvier

La Confédération prévoit une journée de deuil national le 9 janvier

Suisse    Actualisé le 04.01.2026 - 01:20

La commune de Crans-Montana se porte partie civile

La commune de Crans-Montana se porte partie civile

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 20:44

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 18:24

Articles les plus lus

Une instruction ouverte contre les gérants du bar à Crans-Montana

Une instruction ouverte contre les gérants du bar à Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 16:05

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 18:24

La commune de Crans-Montana se porte partie civile

La commune de Crans-Montana se porte partie civile

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 20:44

La Confédération prévoit une journée de deuil national le 9 janvier

La Confédération prévoit une journée de deuil national le 9 janvier

Suisse    Actualisé le 04.01.2026 - 01:20

Stéphane Ganzer: « Quelqu'un a commis une erreur » à Crans-Montana

Stéphane Ganzer: « Quelqu'un a commis une erreur » à Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 15:28

Une instruction ouverte contre les gérants du bar à Crans-Montana

Une instruction ouverte contre les gérants du bar à Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 16:05

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 18:24

La commune de Crans-Montana se porte partie civile

La commune de Crans-Montana se porte partie civile

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 20:44

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 11:50

Le conseiller fédéral Beat Jans à Crans-Montana (VS)

Le conseiller fédéral Beat Jans à Crans-Montana (VS)

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 15:05

Stéphane Ganzer: « Quelqu'un a commis une erreur » à Crans-Montana

Stéphane Ganzer: « Quelqu'un a commis une erreur » à Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 15:28

Une instruction ouverte contre les gérants du bar à Crans-Montana

Une instruction ouverte contre les gérants du bar à Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 16:05