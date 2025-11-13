Séisme de magnitude 3,1 près d'Aoste (I)

Un séisme de magnitude 3,1 sur l'échelle de Richter s'est produit jeudi dans la région d'Aoste ...
Séisme de magnitude 3,1 près d'Aoste (I)

Séisme de magnitude 3,1 près d'Aoste (I)

Photo: En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude.

Un séisme de magnitude 3,1 sur l'échelle de Richter s'est produit jeudi dans la région d'Aoste, tout près de la frontière italo-suisse. La secousse s'est produite à 13h39 à 12 km au nord-est de la ville italienne, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.

En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude. Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.

/ATS
 

Actualités suivantes

Nouveau record de chaleur en novembre: 23,5° enregistrés à Delémont

Nouveau record de chaleur en novembre: 23,5° enregistrés à Delémont

Suisse    Actualisé le 13.11.2025 - 14:31

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 12.11.2025 - 20:07

Une commission augmente de 14 millions les dépenses pour 2026

Une commission augmente de 14 millions les dépenses pour 2026

Suisse    Actualisé le 12.11.2025 - 17:57

Les femmes obligées de suivre la journée d'information sur l'armée

Les femmes obligées de suivre la journée d'information sur l'armée

Suisse    Actualisé le 12.11.2025 - 14:03

Articles les plus lus

Cinq zoos suisses vaccinent leurs oiseaux contre la grippe aviaire

Cinq zoos suisses vaccinent leurs oiseaux contre la grippe aviaire

Suisse    Actualisé le 12.11.2025 - 13:44

Les femmes obligées de suivre la journée d'information sur l'armée

Les femmes obligées de suivre la journée d'information sur l'armée

Suisse    Actualisé le 12.11.2025 - 14:03

Une commission augmente de 14 millions les dépenses pour 2026

Une commission augmente de 14 millions les dépenses pour 2026

Suisse    Actualisé le 12.11.2025 - 17:57

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 12.11.2025 - 20:07