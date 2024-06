Scrutin cantonal zougois sur le financement des partis invalidé

Le gouvernement zougois a invalidé une votation cantonale sur la transparence dans le financement des partis. Le dépouillement de ce scrutin, dimanche, a été entaché d'irrégularités, invoque-t-il. Des bulletins de vote non valables ont été comptés comme valables.

Les scrutins invalidés concernent une initiative des Vert-e-s pour un financement plus transparent des partis politiques ainsi que le contre-projet des autorités à cette initiative. L'exécutif zougois a pris sa décision lors d'une séance extraordinaire, indique-t-il. Il entend décider au plus vite de la procédure à suivre et entend donner davantage d'informations mercredi.

La votation sur le troisième objet a, elle, été validée. Ainsi, les Zougois ont rejeté à 59,54% une initiative des Vert-e-s, de Pro Velo et de l'Association Transports et Environnement (ATE) exigeant des axes cyclables sûrs, directs et continus dans tout le canton. Le taux de participation a atteint 52,00%.

/ATS