Savoir-faire culinaire et pâtissier romand récompensé

Deux cuisiniers-chefs et trois pâtissiers de Suisse romande figurent parmi les lauréats du mérite culinaire 2025 décerné par la Fondation pour la promotion du goût. Il s'agit de Bernard Ravet, Nicolas Darnauguilhem, Lucien Moutarlier et d'Adrien et Guillaume Charlet.

Récompensé par un mérite culinaire d'honneur, Bernard Ravet est un des pères fondateurs de la grande gastronomie romande, relève lundi la Fondation pour la promotion du goût dirigée par Josef Zisyadis.

Ce chef venu de Chalon-sur-Saône avait trouvé l'amour à Vallorbe (VD), en la personne de Ruth. Ensemble, 'ils ont conquis la Suisse gastronomique et obtenu les plus hautes distinctions. Aujourd'hui, ils sont à la retraite, mais 'leurs trois enfants ont fait de l'excellence culinaire leur métier', souligne le communiqué.

Autre cuisinier-chef, Nicolas Darnauguilhem a quitté Genève pour exercer à la Pinte des Mossettes, à Cerniat (FR), où sa cuisine 'met en lumière le travail de ses producteurs, ainsi que celui de son jardinier, Thomas Philippe'.

Pithiviers

Côté boulangerie-pâtisserie-confiserie, le Français Lucien Moutarlier, maître pâtissier venu de Nantes, exploite cinq points de vente qui ne désemplissent pas entre Rennaz (VD) et Lausanne, avec son épouse et ses trois fils. Les pithiviers du jour des Rois, qui cachaient des fèves dorées, ont notamment cimenté leur réputation, relève le communiqué.

A Gryon (VD), la boulangerie-pâtisserie d'Adrien et Guillaume Charlet - fondée par leurs parents - 'incarne l'excellence artisanale et la passion familiale depuis trois décennies'. Au menu, des glaces artisanales, des chocolats maison, des pâtisseries raffinées et une épicerie fine, notamment.

Saveurs exotiques

Quatre autres lauréats ont été récompensés lors de la cérémonie qui s'est tenue lundi à Berne: le Bernois Franz Faeh, du Gstaad Palace, dont la cuisine s'inspire d'expériences en Asie, Martin Schnyder, de la confiserie de tradition Roggwiller au coeur de la ville de St-Gall, et Paolo Casanova et ses mets savoureux à Madulain (GR).

Ainsi que Zineb Hattab, une cuisinière d'origine marocaine qui a grandi à Barcelone avant de venir développer ses qualités culinaires à Zurich. Elle y a ouvert trois restaurants végans ces dernières années, avec des saveurs orientales et des produits de grande qualité de la région.

/ATS