Sauvés par Aquatis, les tritons de Calabre remis dans la nature

Aquatis à Lausanne a oeuvré à la sauvegarde d'une espèce menacée de disparition, le triton alpestre de Calabre. L'aquarium-vivarium, qui avait récupéré 40 spécimens au sud de l'Italie en juin 2023, y a relâché près de 700 jeunes amphibiens la semaine dernière.

L'équipe d'Aquatis a soigneusement pesé et photographié chaque spécimen lundi et mardi dernier, avant le départ pour la Calabre. Le plus petit triton faisait moins de 0,13 gramme, le plus costaud 2,6 grammes, a raconté Michel Ansermet, directeur d'Aquatis à Keystone-ATS.

Ce processus demande beaucoup de patience, mais il garantit un suivi individuel à long terme. Les tritons de Calabre ont en effet des motifs corporels uniques, semblables aux empreintes digitales. 'Dans dix ans, on pourra les reconnaître', a-t-il expliqué.

Disparition inquiétante

Le début de l'histoire remonte à octobre 2022. Aquatis avait été alerté par un biologiste de la disparition inquiétante du triton alpestre de Calabre, une espèce rare qui a évolué de manière unique depuis la dernière ère glaciaire. Les adultes conservent des branchies tout au long de leur vie, vivant majoritairement sous l'eau.

Cependant, cette population endémique a été mise en danger à cause de l'introduction involontaire d’espèces de poissons exotiques tels que les carpes et les guppys. Ces derniers ont ravagé l'écosystème local en un temps record.

En juin 2023, grâce à la collaboration des experts de l'Université de Calabre et d'Aquatis, 'nous avons eu l'autorisation de récupérer 40 des 41 spécimens trouvés en sept semaines de recherche', poursuit Michel Ansermet. Ils ont été transportés et élevés à Lausanne, où les premières naissances ont suivi.

Assainissement des lacs

Pendant la phase de conservation en captivité, les habitats naturels du triton en Calabre ont été assainis en vidant et asséchant les lacs pour éliminer les poissons invasifs. En soutien à cette démarche, les autorités locales ont créé de nouvelles mares naturalisées pour renforcer les écosystèmes locaux.

Malgré quelques pertes liées aux défis de cette sauvegarde d’urgence, l’équipe d’Aquatis a pu relâcher entre 650 et 700 jeunes tritons en Calabre en fin de semaine dernière. 'C'était un moment très émouvant. Scientifiques, autorités locales, police: tout le monde était très content', s'est réjoui le directeur d'Aquatis.

L'équipe lausannoise va maintenant poursuivre l'élevage de tritons afin de stabiliser la population. L'Université de Calabre assurera de son côté le suivi sur le terrain.

Sensibilisation primordiale

Les communautés, écoles et municipalités calabraises ont par ailleurs été sensibilisées à l’importance de préserver le triton et à l'interdiction de relâcher des poissons exotiques. Ce volet crucial de sensibilisation garantit la réussite durable de la réintroduction.

En janvier 2025, Aquatis organisera un atelier international de deux jours pour partager son expertise et sensibiliser à la conservation des amphibiens, dont 43% des espèces sont actuellement en danger critique. Cet événement rassemblera des spécialistes européens de la faune, des vétérinaires, des ONG et des autorités.

Cette réussite en matière de conservation s'ajoute à celle des crocodiles sacrés du Maroc, se réjouit l'aquarium-vivarium. En juin, Aquatis avait ramené seize jeunes spécimens à Agadir en vue de leur réintroduction dans leur milieu naturel.

