Sanctions prévues pour les contrevenants aux mesures de lutte

Les contrevenants aux mesures prisent lundi pour lutter contre le coronavirus s'exposent à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à trois ans de prison. Les polices cantonales ont déjà pris des mesures pour faire respecter ces prescriptions.

En Valais, les forces de la police cantonale quadrillent désormais 24 heures sur 24 l'entier du territoire cantonale. Elles ont pour mission de prêter assistance à la population, mais également de faire 'appliquer strictement les décisions de l'autorité en matière de lutte contre le coronavirus', précise la police cantonale dans un communiqué. Les personnes contrevenant à ces mesures seront dénoncées au Ministère public.

La police cantonale vaudoise fera 'preuve de compréhension dans les premiers jours de la mise en œuvre des mesures puis n’hésitera pas à dénoncer les personnes qui contreviennent', précise-t-elle sur son site internet. Celles-ci s'exposent à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, selon l'ordonnance du Conseil fédéral.

Ces sanctions visent les personnes qui ne respecteraient pas l'interdiction de manifestations ou la fermeture jusqu'au 19 avril des magasins, restaurants, bars et établissements de divertissements et de loisirs. Par ailleurs, dans les établissements qui restent ouverts, il est obligatoire de respecter les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique en matière d’hygiène et d’éloignement social, sous peine de sanction.

/ATS