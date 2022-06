Saisie d'armes à Castasegna (GR)

Un Italien de 56 ans a tenté d'entrer en Suisse à Castasegna (GR) le 25 mai avec des armes cachées dans le coffre de sa voiture. Un pistolet, des munitions et plusieurs couteaux ont été saisis et remis à la police cantonale des Grisons.

L'Italien a été contrôlé alors qu'il entrait en Suisse, a indiqué mardi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Dans le coffre du véhicule, des collaborateurs de l'office ont trouvé un pistolet 9mm, 32 munitions 9mm, un poing américain, plusieurs couteaux et poignards, un appareil à électrochoc ayant l'apparence d'un téléphone portable et une hache.

/ATS