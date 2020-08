Sabine D'Amelio-Favez à la tête de l'Administration des finances

Sabine D'Amelio-Favez dirigera l'Administration fédérale des finances à partir du 1er février. Le Conseil fédéral a choisi mercredi l'actuelle sous-directrice en charge de la division Affaires juridiques pour succéder à Serge Gaillard, qui part à la retraite.

Mme D'Amelio-Favez s'est révélée être la candidate répondant le mieux aux exigences du poste, explique le Conseil fédéral. Dans ses fonctions actuelles, elle a contribué de façon déterminante au succès des mesures décidées pour faire face à la crise du coronavirus, en particulier en ce qui concerne les aides accordées aux entreprises en matière de liquidités.

De langue maternelle française et allemande, la nouvelle directrice a étudié le droit à l'Université de Fribourg et obtenu le brevet d'avocat dans le canton de Berne en 2001. Par la suite, elle a accompli une formation complémentaire en économie d'entreprise.

Elaboration du budget

Sabine D'Amelio-Favez aura pour tâche notamment d'élaborer le budget, le plan financier et le compte à l'intention du Conseil fédéral et d'évaluer les projets de dépenses de tous les départements.

Son domaine d'activité comprendra aussi la mise au point de projets relatifs à la politique budgétaire, la péréquation financière, l'acquisition des fonds dont l'administration a besoin ainsi que la gestion de la fortune et de la dette, tout comme l'élaboration et la mise en oeuvre de la législation dans les domaines du droit budgétaire et du droit des crédits.

Serge Gaillard restera quant à lui en poste jusqu'au 31 janvier, au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, précise le Conseil fédéral. L'ancien syndicaliste avait été nommé à ce poste en 2012.

/ATS