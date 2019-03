'Il ne faut pas laisser passer une chance de faire évoluer notre politique climatique', a déclaré samedi Simonetta Sommaruga devant l'assemblée du PS. 'Je partage l'impatience des jeunes', a précisé la conseillère fédérale.

'Je ne veux pas qu'on dise dans 40 ans qu'en 2019 nous sommes passés à côté d'une chance de faire évoluer notre politique climatique', a déclaré la conseillère fédérale. Il faut agir maintenant et pas en 2030. 'Nous sommes la première génération qui ressent au quotidien' le changement climatique et ses conséquences pénibles et coûteuses.

/ATS