Reynard: l'identification des victimes continue et va durer

L'identification des victimes se poursuit et va prendre du temps, a indiqué vendredi matin ...
Photo: KEYSTONE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'identification des victimes se poursuit et va prendre du temps, a indiqué vendredi matin le président du gouvernement valaisan. Mathias Reynard a ajouté que la situation restait très tendue dans les hôpitaux. Le bilan des victimes reste inchangé.

'Nos équipes sont toujours au front', a résumé vendredi matin le conseiller d'Etat sur les ondes de la RTS. Le Saviésan a précisé que l'identification des victimes 'va prendre encore du temps' et que les soins aux victimes sont nombreux.

M. Reynard a fait état d'une situation 'extrêmement tendue' dans les hôpitaux. 'Certaines personnes qui avaient congé sont venues travailler pour aider leurs collègues', a relevé le président. Par ailleurs, des discussions sont en cours pour des transferts de compétences dans le domaine médical. Des médecins français spécialistes de grands brûlés qui pourraient venir en Valais.

Le conseiller d'Etat a également rendu hommage 'aux citoyens et des jeunes qui ont sauvé des vies dès les premières minutes' aux abords du bar.

M. Reynard n'a pas voulu donner des plus de précisions sur les causes du drame. Le conseiller d'Etat a indiqué que les premiers éléments avancés (embrasement généralisé) sont confirmés. Le conseiller d'Etat n'a pas communiqué un nouveau bilan des victimes.

/ATS
 

