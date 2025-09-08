Rentes mensuelles de 30 ans décrochée à l'Eurodreams

Deux personnes chanceuses ont décroché le gros lot à l'Eurodreams lundi soir, dont l'une est domiciliée en Suisse. Elles ont gagné une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans.

Elles ont coché les six bons numéros 1, 3, 5, 11, 20 et 31, ainsi que le numéro spécial 'dream' 5, annonce la Loterie romande.

Huit pays européens proposent ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le deuxième rang de gain, obtenu avec six numéros gagnants mais sans le numéro 'dream', propose une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

https://jeux.loro.ch/games/eurodreams

/ATS