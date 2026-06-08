Rente mensuelle de 30 ans décrochée à l'Eurodreams

Une personne chanceuse a décroché le gros lot à l'Eurodreams lundi soir. Elle a gagné une rente ...
Rente mensuelle de 30 ans décrochée à l'Eurodreams

Rente mensuelle de 30 ans décrochée à l'Eurodreams

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Une personne chanceuse a décroché le gros lot à l'Eurodreams lundi soir. Elle a gagné une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans, en cochant les six bons numéros 2, 4, 9, 22, 28 et 34, ainsi que le numéro spécial 'dream' 4, a annoncé la Loterie romande.

Le pactole a été remporté en France, l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le deuxième rang de gain, obtenu avec six numéros gagnants mais sans le numéro 'dream', propose une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

https://jeux.loro.ch/games/eurodreams

/ATS
 

Actualités suivantes

Les autorités se mobilisent face aux cambriolages de garages

Les autorités se mobilisent face aux cambriolages de garages

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 20:14

Les autorités se mobilisent face aux cambriolages de garages

Les autorités se mobilisent face aux cambriolages de garages

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 20:17

Valais: vaste réforme de la Loi sur la promotion économique

Valais: vaste réforme de la Loi sur la promotion économique

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 15:53

Crans-Montana: moyens supplémentaires alloués par le Parlement

Crans-Montana: moyens supplémentaires alloués par le Parlement

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 15:21

Articles les plus lus

La Suisse comprend désormais 43 meutes de loups

La Suisse comprend désormais 43 meutes de loups

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:39

Crans-Montana: moyens supplémentaires alloués par le Parlement

Crans-Montana: moyens supplémentaires alloués par le Parlement

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 15:21

Valais: vaste réforme de la Loi sur la promotion économique

Valais: vaste réforme de la Loi sur la promotion économique

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 15:53

Les autorités se mobilisent face aux cambriolages de garages

Les autorités se mobilisent face aux cambriolages de garages

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 20:17

G7: menuisiers genevois complets et presque en rupture de stock

G7: menuisiers genevois complets et presque en rupture de stock

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:31

La Suisse comprend désormais 43 meutes de loups

La Suisse comprend désormais 43 meutes de loups

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:39

Crans-Montana: moyens supplémentaires alloués par le Parlement

Crans-Montana: moyens supplémentaires alloués par le Parlement

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 15:21

Valais: vaste réforme de la Loi sur la promotion économique

Valais: vaste réforme de la Loi sur la promotion économique

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 15:53

Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 11:55

G7: menuisiers genevois complets et presque en rupture de stock

G7: menuisiers genevois complets et presque en rupture de stock

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:31

La Suisse comprend désormais 43 meutes de loups

La Suisse comprend désormais 43 meutes de loups

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:39

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 15:15