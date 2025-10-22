Renforcer l'aide aux victimes de violences sexuelles en Suisse

L'aide aux victimes de violences domestiques et sexuelles doit être améliorée en Suisse. Le ...
Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

L'aide aux victimes de violences domestiques et sexuelles doit être améliorée en Suisse. Le Conseil fédéral a confirmé mercredi sa volonté de renforcer les prestations médico-légales et les offres d'hébergement. Il juge inquiétante l'augmentation du nombre de cas.

Le but de la révision désormais transmise au Parlement est d'améliorer les prestations médicales, la documentation médico-légale et l'offre de places d'hébergement, rappelle le gouvernement dans un communiqué.

Concrètement, les victimes doivent pouvoir bénéficier aussi facilement que possible de premiers soins administrés par du personnel médical. La documentation médico-légale, qui peut servir de preuve, doit être gratuite.

Les cantons devront mettre sur pied des hébergements d'urgence et provisoires, et veiller à ce qu'il y ait suffisamment de places protégées. Ils auront aussi une obligation d'informer sur l'offre existante.

Pour le Conseil fédéral, il s’agit d'un pas important au vu de l'augmentation inquiétante de la violence domestique et sexuelle au cours de l'année écoulée.

/ATS
 

