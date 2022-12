Renchérissement partiel dans la santé et le social à Neuchâtel

Les employeurs de la santé et du secteur social dans le canton de Neuchâtel sont en mesure d’accorder à leurs collaborateurs une compensation partielle du renchérissement dès janvier. Les hausses ressortent respectivement à 1% et 1,8%.

La mesure a été annoncée récemment au terme d'un dialogue avec les employeurs de la santé et du secteur social survenu à mi-décembre. Le Conseil d’Etat a défini le cadre du soutien qu’il entendait apporter pour leur permettre d’accorder une compensation 'au moins partielle' d'une inflation qui a atteint 3% en octobre en rythme annuel.

Pour les employés de la santé, l’augmentation sera de l’ordre de 1%, dont 0,8% sera pris en charge par l’Etat. 'Un état des lieux financier complet sera présenté au Conseil d’Etat, puis au besoin au Grand Conseil, accompagné le cas échéant de demandes de crédits supplémentaires', selon le communiqué.

La démarche doit permettre de soutenir un effort des employeurs équivalent à celui admis pour la fonction publique et le secteur social. Pour rappel, le secteur de la santé est régi par trois conventions collectives de travail distinctes (CCT-Santé 21, convention des médecins assistants et convention des médecins).

Dans le secteur social, le Conseil d’Etat reconnaîtra dans les subventions accordées pour 2023 une croissance de la masse salariale comprise entre 1,2 et 1,8%. Le personnel devrait ainsi pouvoir compter sur une hausse de salaire de 1,8%, moyennant un effort complémentaire modeste des employeurs.

Les modalités du subventionnement seront définies ces prochaines semaines entre les institutions et les départements de la formation, de la digitalisation et des sports et celui de l’emploi et de la cohésion sociale.

/ATS