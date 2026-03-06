Relèvement de la TVA pour l'armée maintenu malgré les critiques

Malgré les critiques massives, le Conseil fédéral maintient son projet de relever la TVA de ...
Relèvement de la TVA pour l'armée maintenu malgré les critiques

Relèvement de la TVA pour l'armée maintenu malgré les critiques

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Malgré les critiques massives, le Conseil fédéral maintient son projet de relever la TVA de 0,8 point sur 10 ans pour financer l'armée. L'armée et la sécurité doivent ainsi bénéficier de 31 milliards de francs supplémentaires.

Le projet a été mis en consultation vendredi jusqu'en mai. Une votation populaire devrait avoir lieu en été 2027 et l'augmentation être effective dès 2028.

Cela doit permettre de mettre à disposition de l'armée et des offices civils les moyens financiers nécessaires pour mieux protéger la population et le pays contre les menaces les plus probables.

Le ministre de la défense avait présenté ce projet fin janvier. Il avait suscité d'importantes critiques. Seul le Centre le soutenait.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Suisse pourrait acquérir un deuxième système de défense sol-air

La Suisse pourrait acquérir un deuxième système de défense sol-air

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:43

Le Conseil fédéral réduit à 30 la flotte de F-35

Le Conseil fédéral réduit à 30 la flotte de F-35

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:57

Interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics

Interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:43

Vaud entend mieux répondre aux besoins des femmes détenues

Vaud entend mieux répondre aux besoins des femmes détenues

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:42

Articles les plus lus

Parlement: le rôle des femmes dans l'IA à l'honneur

Parlement: le rôle des femmes dans l'IA à l'honneur

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:25

Vaud entend mieux répondre aux besoins des femmes détenues

Vaud entend mieux répondre aux besoins des femmes détenues

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:42

La Suisse pourrait acquérir un deuxième système de défense sol-air

La Suisse pourrait acquérir un deuxième système de défense sol-air

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:43

Interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics

Interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:43

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:16

Parlement: le rôle des femmes dans l'IA à l'honneur

Parlement: le rôle des femmes dans l'IA à l'honneur

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:25

Vaud entend mieux répondre aux besoins des femmes détenues

Vaud entend mieux répondre aux besoins des femmes détenues

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:42

Interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics

Interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:43

Kaja Kallas alerte sur l'érosion de l'ordre fondé sur des règles

Kaja Kallas alerte sur l'érosion de l'ordre fondé sur des règles

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:12

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:16

Parlement: le rôle des femmes dans l'IA à l'honneur

Parlement: le rôle des femmes dans l'IA à l'honneur

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:25

Rapprochement Suisse-UE sur la politique étrangère et la sécurité

Rapprochement Suisse-UE sur la politique étrangère et la sécurité

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:42