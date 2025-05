Rejet en commission de l'initiative pour un fonds climat

La Suisse ne doit pas se doter d'un fonds climat. Après le Conseil fédéral, la commission de l'environnement du National rejette à son tour l'initiative populaire du PS et des Vert-e-s pour un fonds climat.

Le texte demande que la Confédération crée un fonds et l'alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB (entre 3,9 et 7,8 milliards de francs par an) jusqu'en 2050. Ce fonds doit servir à construire davantage de panneaux solaires, à accélérer les rénovations de bâtiments ou à développer les transports publics, tout en préservant les milieux naturels et en favorisant la biodiversité.

La commission s'oppose à l'initiative par 15 voix contre 8 et 1 abstention, indiquent mardi les services du Parlement. Elle ne propose pas de contre-projet non plus.

Elle privilégie plutôt la politique climatique actuelle, qui repose sur différentes approches comme des taxes d'incitation, des interdictions, des obligations ou des mesures d'encouragement. Une minorité de la commission soutient le texte.

