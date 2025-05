Regard critique des députés fribourgeois sur les comptes de l'Etat

Les députés fribourgeois ont entamé mardi l'examen des comptes 2024 de l’Etat qui affichent un solde positif d'un million, 979'090 francs précisément, conforme au budget. La fragilité des finances cantonales inquiète tant à droite qu'à gauche.

L'entrée en matière n'a été contestée par aucun des cinq groupes parlementaires. Le débat est survenu dans le contexte délicat de la consultation en cours pour le Programme d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE) et de ses 97 mesures, un projet qui doit permettre d'économiser quelque 490 millions de francs de 2026 à 2028.

L'exécutif a réussi à équilibrer l'exercice, en vertu du principe constitutionnel, 'grâce à sa politique financière prudente et prévoyante, tout en faisant face aux besoins actuels', a rappelé le conseiller d'Etat Jean-Pierre Siggen. La copie affiche des revenus et charges de l'ordre de 4,34 milliards (+2,4%).

Ménage à crédit

L'excédent a été obtenu via des prélèvements sur provisions et une hausse de certains revenus et recettes fiscales, a ajouté le grand argentier. Avant clôture, et pour la deuxième année consécutive, le compte de résultats est déficitaire à hauteur de 3,7 millions de francs, après -26,8 millions lors de l'exercice précédent.

'On vit à crédit en remboursant avec l'épargne', a résumé le député vert François Ingold, rapporteur de la commission des finances et de gestion (CFG). La maîtrise des charges a occupé justement l'intervention de Bruno Riedo pour l'UDC, le parti invitant à 'se passer de certaines dépenses' à l'avenir.

Le député PS Armand Jaquier a insisté sur les attentes de la population, en citant notamment les défis que sont le vieillissement et la formation. 'Il faut éviter l'esprit de récession', a-t-il relevé. Son collègue centriste Christian Clément s'est inquiété de la vulnérabilité d'un ménage cantonal 'qui ne tient qu'à un fil'.

Coefficient d'impôt

Au nom des Vert-e-s et alliés, Julien Vuilleumier a mis en garde contre la persistance d'un 'équilibre technique'. 'La situation doit nous alerter', a noté le député. Les finances 'dépendent trop de la volatilité de la péréquation fédérale, de la BNS et de l'impôt anticipé ainsi que des recettes des personnes physiques'.

Le PLR, par la voix de sa présidente de groupe Antoinette de Weck, a déploré la dégradation des perspectives du canton, craignant encore pour le versement de la BNS. La question d'une augmentation du coefficient d'impôt sur le revenu a refait surface, via la députée socialiste Marie Levrat, celui-ci évoluant à 96%.

L'évolution confirme le 'changement de paradigme' détecté dès 2023 et l’apparition d’un déficit structurel, a dit le ministre. En fonction des besoins de provisionnement, notamment pour l’Hôpital fribourgeois (HFR), l’équilibre n’est assuré qu'avec la fortune, en particulier en prélevant 30 millions dans la provision BNS.

Amplification rapide

Le plan financier 2025-2028 a démontré une 'amplification rapide et délicate' des excédents de charges. La contribution de la part de la Banque nationale suisse (BNS) pour cette année ne remet pas en cause les projections. Négatives, les perspectives financières confortent la volonté du Conseil d’Etat de concrétiser le PAFE.

Sans oublier l'impact négatif du programme d'économies de la Confédération. De plus, les tensions géopolitiques, avec des conflits armés en Europe de l’Est et au Moyen-Orient, les risques de guerres commerciales entre les grands blocs, génèrent un 'niveau d’incertitudes majeur', a averti encore Jean-Pierre Siggen.

