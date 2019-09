Recul de 60% des cas de violence chez les jeunes hommes depuis 2008

Les cas liés à des actes de violence ont chuté de 60% depuis 2008 chez les hommes âgés entre 15 et 24 ans, selon la dernière statistique des accidents de la Suva. Dans cette classe d'âge, le nombre de cas avait quadruplé depuis le milieu des années 1990.

Le nombre de délits culminait ainsi à 3600 en 2008, contre seulement 1600 en 2017, indique la Caisse nationale d'assurance accident, qui consacre un chapitre entier à la thématique de la violence dans son rapport publié jeudi. Il s'agit du recul le plus marqué toutes catégories d'âge confondues, précise Sandra Degen, statisticienne à la Suva. Depuis 2015, cette évolution est stable.

Si les cas liés à des actes de violence en général restent près de deux fois plus nombreux qu'au milieu des années 1990, le nombre de personnes blessées à la suite de tels délits a diminué de 30% entre 2008 et 2015, avant de demeurer stable. Les cas de blessures avaient eux aussi d'abord massivement augmenté entre 1995 et 2008.

L'évolution des frais de traitement indique que les blessures dues à des actes de violence ont tendance à être plus graves qu'il y a vingt ans, souligne par ailleurs Mme Degen. On note aussi que les cas de violence se concentrent davantage sur les week-ends qu'à l'époque. C'est dans la nuit du samedi au dimanche, entre 22h00 et 06h00, qu'aujourd'hui le risque de conflit est le plus grand.

Plus de 855'000 accidents

En 2018, le service de centralisation des statistiques de l'assurance accident, géré par la Suva, a dénombré plus de 855'000 accidents de personnes assurées à titre obligatoire, soit une hausse de près de 3% sur un an. Les prestations versées par les assureurs accidents au titre des frais de traitement, indemnités journalières ou rentes se sont élevées en 2017 à 4,89 milliards de francs.

Les travailleurs ont causé l'an dernier environ 275'000 accidents professionnels (+1,8%), ce qui correspond à l'accroissement du nombre de salariés, ainsi que 565'000 accidents durant leurs loisirs (+3,4%). Les accidents de personnes inscrites au chômage ont pour leur part diminué de 6,9% d'une année à l'autre.

/ATS