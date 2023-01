Record de missions pour les compagnies de sauvetage en 2022

Les compagnies de sauvetage Rega, Air-Glaciers et Air Zermatt n'ont jamais autant réalisé de missions qu'en 2022. Une forte activité à mettre sur le compte d'un printemps et d'un été magnifiques qui ont poussé la population à sortir en montagne.

Sur l'année, la Rega a enregistré un record d'interventions avec plus de 20'000 interventions, indique mardi à Keystone-ATS David Suchet, porte-parole de la compagnie. Les chiffres définitifs seront publiés en février, mais il s'agit d'un cap record.

Même constat pour les compagnies valaisannes. 'Depuis la création d'Air Zermatt en 1968, l'année 2022 a été l'année la plus chargée de l'histoire', indique la compagnie dans un communiqué. Les hélicoptères ont été appelés à effectuer plus de 2100 missions l'année dernière, soit près de 200 interventions de plus qu'en 2019, jusqu'ici l'année la plus intensive.

En 2022, Air-Glaciers a, elle, mené à bien 3264 missions de sauvetage au départ de ses 4 bases (Sion, Collombey, Lauterbrunnen et Gstaad). C'est un nouveau record pour la compagnie qui opère en général près de 2500 sauvetages par année (à l’exception des années COVID), relève Air-Glaciers.

Nombre élevé de sauvetages en été

Les trois entreprises soulignent que cette forte hausse est liée à un nombre élevé de sauvetages réalisés au printemps et en été. Les équipes d'Air Zermatt ont été souvent sollicitées au printemps pour des accidents de ski et des sauvetages en crevasses, précise la compagnie.

La Rega a réalisé un record d'interventions avec plus de 2000 vols en l'espace du seul mois de juillet. 'En tant qu'entreprise de sauvetage, notre activité reflète toujours celle de la population et donc des conditions d'enneigement et météo', résume David Suchet.

La météo déterminante

Un constat qui se vérifie également en cette fin d'année. 'Le temps plutôt humide et maussade des fêtes de fin d'année a d'abord permis aux sauveteurs d'Air Zermatt de passer des journées tranquilles. Mais dès que le temps s'est amélioré, les équipages ont été de plus en plus sollicités', écrit ainsi la compagnie haut-valaisanne.

Celle-ci souligne avoir réalisé 82 sauvetages entre le 24 décembre et le 2 janvier. De son côté, Air-Glaciers a décollé 161 fois entre Noël et le 3 janvier. Pour les deux compagnies, la journée du mercredi 28 décembre a été la plus chargée. La première est intervenue à 17 reprises et la seconde 27. Air-Glaciers soulige que ces chiffres sont en légère baisse comparé à l’année dernière qui comptait 175 sauvetages sur la même période.

La Rega a elle effectué 170 interventions le week-end du Nouvel an, où la météo était meilleure. Ce nombre est moindre qu’en 2021 mais se situe tout de même dans la moyenne supérieure de ces dernières années, précise David Suchet.

/ATS