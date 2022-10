Recherches bernoises sur le curage de nez, commun aux primates

Se curer le nez est un comportement commun à tous les primates, humains, singes ou lémuriens. Une équipe de chercheurs du Musée d'histoire naturelle de Berne veut en savoir plus sur l'origine de ce comportement.

La spécialiste des mammifères Anne-Claire Fabre et son équipe ont pu démontrer qu'au moins douze espèces de primates se curent le nez, dont les chimpanzés, les gorilles, les orangs-outans et bien sûr l'homme, indique jeudi le musée bernois dans un communiqué.

L'intérêt des chercheurs a été éveillé par une vidéo montrant comment l'Aye-Aye, un lémurien en voie de disparition vivant à Madagascar, enfonce son majeur extra long et fin loin dans la gorge et lèche les sécrétions nasales qu'il en retire. Les chercheurs veulent maintenant connaître les raisons exactes de ce phénomène.

Dans notre culture, se curer le nez et manger les sécrétions nasales sont des gestes considérés comme dégoûtants et peu hygiéniques. Diverses études ont toutefois montré que l'absorption orale de sécrétions nasales éloigne les bactéries de la surface des dents et peut ainsi contribuer au maintien de la santé buccale, poursuit le musée.

Sur la base de ces observations, l'équipe souhaite à présent découvrir comment l'histoire du curage de nez a débuté et s'est modifiée au cours de l'évolution. Mme Fabre rendra compte de ses découvertes au fur et à mesure dans le 'Journal of Biology Blog'.

/ATS