Réaménagements routiers acceptés par le corps électoral

Les Bernois ont accepté à une courte majorité deux crédits de construction pour le réseau routier de la partie alémanique du canton pour environ 400 millions. Ces objets étaient contestés par une alliance de partis et d'organisations de protection de la nature.

Pour les autorités cantonales, le réaménagement des réseaux routiers d'Aarwangen et de Berthoud-Oberburg-Hasle permettra de réduire les embouteillages et augmentera la sécurité dans les communes qui seront délestées du trafic de transit. Le crédit de construction de 97,8 millions a été accepté à 51,7%.

Second objet routier, le réaménagement du réseau Berthoud- Oberburg-Hasle comporte au total 19 mesures pour améliorer la situation des usagers et de la population. Le crédit de 314 millions a été adopté à 56,9%. La participation s'est élevée dimanche à 30,4%.

Modifications de la Constitution

Les deux autres objets soumis au vote dimanche n'étaient eux pas contestés et n'ont fait l'objet d'aucune campagne. Les citoyens ont approuvé à 82,5% la modification de la Constitution portant sur un assouplissement des règles d'incompatibilité pour les membres du Grand Conseil.

Le second objet, adopté à 73,4%, permettra d'ancrer dans la Constitution le statut et les compétences des autorités judiciaires comme le sont ceux des autres pouvoirs de l'Etat. Cette modification renforce l'indépendance institutionnelle de la justice et sa position au sein des structures étatiques.

/ATS