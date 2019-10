Quinze charnières fissurées découvertes jusqu'ici sur les F/A-18

Les charnières des volets d'atterrissage des trente F/A-18 des Forces aériennes suisses subissent actuellement un contrôle. Onze avions de combat ont été examinés jusqu'ici. Quinze charnières présentent des fissures.

Les contrôles ont été ordonnés le 9 octobre dernier après la découverte d'une fissure sur une charnière. Le commandant des Forces aériennes a demandé un examen de l'ensemble des appareils. Une restriction de vol a également été prononcée: les F/A-18 doivent voler à une altitude minimale de 1000 mètres.

Onze appareils contrôlés

Les volets d'atterrissage de onze avions ont été contrôlés, qui ont permis de découvrir quinze charnières avec des fissures. Le porte-parole d'Armasuisse Kaj-Gunnar Sievert a confirmé samedi à Keystone-ATS l'information parue dans les journaux de Tamedia.

Le porte-parole n'a pas été en mesure de préciser le nombre de F/A-18 touchés. Chaque appareil possède deux charnières sur ses deux volets d'atterrissage: aucune, toutes ou une partie des quatre charnières peuvent être fissurées.

M.Sievert n'a pas non plus pu informer sur la durée des contrôles des 19 jets restants et sur la durée des réparations des parties défectueuses.

Il y a dix jours, une démonstration de vol des F/A-18 sur l'Axalp, dans l'Oberland bernois, avait été annulé en raison de la découverte des fissures. Ces shows aériens avec canon de bord et vols près du sol sont supprimés jusqu'à la fin des contrôles. Les jets restent toutefois à disposition de la police aérienne, avait précisé le Département fédéral de la défense le 9 octobre.

Pas une première

En février 2018 déjà, les Forces aériennes ont dû clouer au sol cinq F/A-18 jusqu'en mars 2018 en raison de fissures apparues sur les clapets des ailes. A l'époque aussi, toute la flotte avait été soumise à des examens.

En février 2019, une fissure dans un composant structurel de la partie supérieure du fuselage avait été découverte sur un avion F/A-18. Là encore, tous les appareils avaient subi un contrôle. Aucune autre fissure n'avait été découverte.

/ATS