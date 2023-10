Quatre conseillers aux Etats ont leur siège déjà assuré

Lors des Fédérales dimanche, quatorze conseillers aux Etats sortants ont assuré leur réélection. Le PLR garde son siège à Glaris avec le nouveau Benjamin Mühlemann. Cinq autres sont en bonne voie. Jusqu'à présent, tous les partis maintiennent leurs acquis.

A Appenzell Rhodes-Intérieures, le centriste Daniel Fässler a déjà été réélu par la Landsgemeinde en avril. A Obwald, son collègue de parti Erich Ettlin a été réélu tacitement, comme aucun autre candidat ne s'était annoncé dans les délais impartis.

Dans l'autre demi-canton, à Nidwald, Hans Wicki (PLR) a été confirmé dimanche dans ses fonctions. De même que son collègue de parti Andrea Caroni à Appenzell Rhodes-Extérieures, Stefan Engler (Centre) et Martin Schmid (PLR) dans les Grisons, Josef Dittli (PLR) et Heidi Z'graggen (Centre) à Uri, Hannes Germann (UDC) à Schaffhouse, Andrea Gmür (Centre) et Damian Müller (PLR) à Lucerne, Peter Hegglin (Centre) et Matthias Michel (PLR), ainsi que Mathias Zopfi (Vert-e-s) à Glaris.

Dans ce canton, le PLR a réussi à garder l'autre siège. Benjamin Mühlemann a été élu alors que Thomas Hefti ne se représentait pas. L'UDC, avec son candidat Peter Rothlin, est arrivée en troisième position.

Dans les autres cantons, selon les premiers résultats partiels, cinq sortants ont déjà dépassé la majorité absolue. Il s'agit d'Eva Herzog (PS/BS), candidate malheureuse à la succession de Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral en décembre dernier, de Thierry Burkart (PLR/AG), le président du parti, de Daniel Jositsch (PS/ZH), candidat pour succéder à Alain Berset au Conseil fédéral, de Beat Rieder (Centre/VS) et de Pirmin Bischof (Centre/SO).

A Schaffhouse, le sortant Thomas Minder (Ind.), père de l'initiative populaire 'contre les rémunérations abusives' acceptée en mars 2013, devra se présenter au deuxième tour le 19 novembre prochain. Il n'a pas atteint la majorité absolue et se place même derrière le candidat socialiste Simon Stocker.

Surprise à Genève et à Neuchâtel

En Suisse romande, à Genève, Mauro Poggia (MCG) crée la surprise. Selon les résultats anticipés basés sur le vote par correspondance utilisé par près de 95% des électeurs, il devance les sortants Carlo Sommaruga (PS) et Lisa Mazzone (Vert-e-s).

Surprise aussi à Neuchâtel, où Céline Vara (Vert-e-s) pourrait être évincée. Dans ce canton où l'élection se joue à la proportionnelle, son parti arrive en troisième position avec 21,4% des suffrages, contre 21,87% pour le PS et son candidat Baptiste Hurni. Le PLR, avec le sortant Philippe Bauer, est premier, mais la lutte est serrée.

Dans le canton de Vaud, Pierre-Yves Maillard (PS) se place de peu devant Pascal Broulis (PLR) après 51% du dépouillement. Ils distancent leurs colistiers l'UDC Michael Buffat et le Vert Raphaël Mahaim.

A Fribourg, la centriste Isabelle Chassot, présidente de la commission d'enquête parlementaire sur Credit Suisse, devance l'UDC Pierre-André Page et la sortante PLR Johanna Gapany. Viennent ensuite Alizée Rey (PS) et Gerhard Andrey (Vert-e-s).

En Valais, le Centre est bien parti pour conserver son hégémonie. Après Beat Rieder, Marianne Maret est loin devant les autres candidats, mais elle devra passer par un second tour.

Dans le Jura, où c'est aussi le système proportionnel qui prévaut, Charles Juillard (Centre) arrive en tête, devant l'UDC Thomas Stettler et l'autre centriste François Monin. Suit le PLR Jacques Gerber. Les deux candidates socialistes ne viennent qu'ensuite, avec un avantage à la sortante Mathlide Crevoisier Crelier.

Le PLR garde son siège à Glaris

Outre-Sarine, pour le deuxième fauteuil zurichois, selon une projection, un deuxième tour est assuré pour savoir qui succédera au libéral-radical Ruedi Noser, qui ne se représentait pas. La représentante de ce parti, Regine Sauter, occupe la troisième place, devancée par l'UDC Gregor Rutz. Tiana Moser (PVL) est quatrième.

En Argovie, les conseillers nationaux Benjamin Giezendanner (UDC) et Gabriela Suter (PS) se disputent le deuxième siège. L'UDC, devant le PS, est en bonne position pour conserver son fauteuil laissé vacant.

A Bâle-Campagne, Maya Graf (Vert-e-s) est en bonne voie pour rempiler pour quatre années supplémentaires. A St-Gall, le tableau est le même pour Benedikt Würth (Centre) et Esther Friedli (UDC), qui sont clairement devant leurs concurrents. Ainsi que dans le canton voisin de Thurgovie pour la présidente du Conseil des Etats Brigitte Häberli-Koller (Centre) et Jakob Stark (UDC).

A Soleure, Christian Imark (UDC) occupe la deuxième place et pourrait reprendre le siège vacant du socialiste Roberto Zanetti.

/ATS