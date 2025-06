Projet pour renforcer la population de cistudes d’Europe à Fribourg

Le canton de Fribourg a procédé vendredi à son premier lâcher de cistudes d’Europe dans la réserve naturelle de la Grande Cariçaie. L'action s'intègre dans une opération de conservation de la seule espèce de tortue indigène de Suisse, en danger critique d’extinction.

Le lâcher s'est passé à Cheyres (FR) en présence du conseiller d'Etat Didier Castella, chargé de l'agriculture et des forêts. Lancé par le Service des forêts et de la nature, le projet visant à renforcer la cistude sera mené jusqu’en 2028, avec le canton de Vaud, le centre Emys et l’Association de la Grande Cariçaie.

L'opération a concerné près de 60 individus, dont des juvéniles. Elle a eu lieu dans la réserve naturelle de Cheyres, au bord du lac de Neuchâtel. Très vaste, le site offre un milieu naturel particulièrement favorable à l'animal habitant les zones humides, également indispensables à la survie de nombreuses autres espèces.

Un lâcher de cistudes aura ensuite lieu chaque année, toujours sur le même site.

/ATS