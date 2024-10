Proche-Orient: solidarité et appels à la paix en Suisse

Les appels à la paix et autres marques de solidarité envers les victimes du conflit au Proche-Orient se multiplient en Suisse un an après le massacre commis par le Hamas. Le CICR et l'Eglise évangélique réformée se sont exprimés dans ce sens dimanche.

A la veille du 7 octobre, le CICR rappelle que 'la souffrance humaine ne connaît pas de frontières' et demande une nouvelle fois à toutes les parties de respecter la dignité de toutes les personnes touchées par ce conflit. Il reste fermement déterminé à continuer de fournir des services vitaux et insiste sur la nécessité de se voir accorder un accès sûr et sans entrave par toutes les parties, qu'il renvoie à leurs responsabilités vis-à-vis du droit international.

L'Eglise évangélique réformée (EPER) affirme quant à elle que ses pensées vont à toutes celles et tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie, quelle que soit leur origine ou leur religion. 'Les personnes qui souffrent sont des êtres humains, pas des représentants de nations ou d'idéologies politiques', écrit l'EPER.

/ATS