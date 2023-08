Procès d'un Bélarusse à Saint-Gall pour une première en Suisse

Un ancien membre d'une unité d'intervention rapide du président bélarusse Alexandre Loukachenko sera jugé en septembre à Saint-Gall. Ce procès, 'historique' selon des ONG, sera le premier en Suisse au titre de la compétence universelle pour disparition forcée.

Yuri Harauski comparaîtra les 19 et 20 septembre prochain devant un tribunal pénal, a affirmé mercredi TRIAL International. L'ONG genevoise, aux côtés de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) et de l'organisation bélarusse Viasna, soutient les plaintes des proches de deux victimes. Et ces trois institutions en avaient aussi déposé une.

Membre de l'unité d'intervention SOBR, l'homme est accusé d'avoir participé aux disparitions forcées de trois opposants politiques majeurs en 1999, les ministres Ioury Zakharenka et Viktar Hantchar et l'homme d'affaires Anatoli Krassowski.

Jamais encore un ressortissant bélarusse n'a été jugé pour le crime de disparition forcée au titre de la compétence universelle. Et jamais ce délit n'a été incriminé en Suisse avec cette approche.

/ATS