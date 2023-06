Procès Mike: le Ministère public abandonne l'accusation

Le Ministère public abandonne les charges retenues contre les six policiers, liés à la mort de Mike Ben Peter à Lausanne en 2018. Le procureur Laurent Maye estime qu'ils doivent être acquittés.

Dans son acte d'accusation, le représentant du Ministère public avait retenu l'homicide par négligence. Lundi lors de son réquisitoire, il a toutefois abandonné cette accusation.

Il manque, selon lui, le lien de causalité entre l'arrestation musclée de Mike Ben Peter, via notamment un plaquage ventral, et les causes de son décès.

/ATS