Procès Guignard: 3 ans de prison, dont 18 mois ferme

Philippe Guignard a été condamné à une peine ferme par le Tribunal correctionnel du Nord vaudois. Reconnu coupable notamment d'escroquerie par métier, l'ancienne star de la pâtisserie a écopé mardi de 3 ans de prison, dont 18 mois ferme.

Philippe Guignard a été condamné pour avoir grugé seize personnes entre 2011 et 2013 avec un projet immobilier dans son fief à Orbe. Il avait en réalité détourné leur argent, plus de 3,2 millions de francs, pour éponger des dettes personnelles et celles de sa société, alors aux abois.

Outre l'escroquerie par métier, le célèbre pâtissier a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée et gestion fautive par le Tribunal correctionnel du Nord vaudois, délocalisé pour l'occasion à Renens.

La peine prononcée par la Cour est identique à celle requise par le Ministère public.

Egalement renvoyés devant la justice, deux de ses comparses ont été condamnés mardi pour complicité d'escroquerie. Ils ont écopé de peines avec un sursis complet: 24 mois pour un notaire retraité et 20 mois pour un financier.

Le quatrième homme jugé dans cette affaire, un promoteur immobilier, a été sanctionné avec une peine de 12 mois avec sursis pour gestion déloyale aggravée et gestion fautive.

Ce procès-fleuve s'est étalé sur huit jours à Renens. Outre le stratagème d'escroquerie, il a mis en lumière la chute de Philippe Guignard. Autrefois star des fourneaux et patron de plusieurs établissements renommés, mais aussi président du Lausanne-Sport, l'homme a tout perdu en quelques années. Il est aujourd'hui ruiné, malade et condamné à de la prison ferme.

