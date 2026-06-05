Procédures pénales classées pour le féminicide d'Epagny (FR)

Le Ministère public (MP) du canton de Fribourg a clos les procédures pénales ouvertes contre l’auteur du féminicide perpétré le 10 avril 2025 à Epagny, en Gruyère. Il a prononcé des ordonnances de classement rendues le 1er juin.

L'affaire concernait aussi les actes de violence antérieurs commis sur la personne de son épouse et de ses enfants, a indiqué vendredi le MP. Elle avait causé un vif émoi, avec rassemblement à Fribourg et marche blanche à Bulle, en hommage à la femme de 39 ans tuée par son mari, une mère de quatre enfants âgés entre 13 et 20 ans.

Le procureur a retenu que, le 10 avril vers 9h00, le prévenu s’était introduit dans la villa où son épouse effectuait le ménage. Il était porteur d’un fusil de chasse modifié et d’un récipient contenant de l’essence.

L'individu avait surpris dans l’habitation son épouse et la propriétaire. Emmenée dans une autre pièce, cette dernière avait réussi à s'enfuir et à donner l’alerte. Le prévenu âgé de 41 ans avait tiré à quatre reprises sur son épouse avec son arme.

/ATS