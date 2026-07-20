Prison à vie requise contre un ancien député cantonal argovien

Le Ministère public argovien a requis la prison à vie contre l'ancien député UDC au Grand Conseil Patrick Frei. Il est accusé d'avoir drogué et abusé sexuellement de plusieurs femmes ainsi que d'une mineure. Il est actuellement en détention préventive.

La liste des chefs d'accusation est longue, selon le communiqué de presse publié lundi: multiples tentatives d'assassinat, multiples viols aggravés, multiples agressions sexuelles aggravées, attentat à la pudeur, multiples actes sexuels avec des enfants.

Interrogé par Keystone-ATS, le ministère public a confirmé que le prévenu était l'ancien député de l'UDC au Grand Conseil.

Selon le communiqué de presse, l'enquête a été déclenchée par un incident survenu en septembre 2023: la mère de la mineure a surpris l'accusé en flagrant délit et a alerté la police. L’UDC avait alors annoncé que M. Frei démissionnait du Grand Conseil parce qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale. Il siégeait au Grand Conseil depuis août 2021.

/ATS