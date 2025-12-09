Prison à perpétuité pour l'assassin de Zurich et Laupen (BE)

L'homme accusé de l'assassinat de son ancienne psychanalyste à Zurich et d'un couple d'anciens ...
Photo: KEYSTONE/WALTER BIERI

L'homme accusé de l'assassinat de son ancienne psychanalyste à Zurich et d'un couple d'anciens voisins à Laupen (BE) écope de la peine de prison à perpétuité. Le Tribunal de district de Zurich l'a reconnu coupable d'assassinats et de brigandages.

Dans son jugement rendu mardi, la Cour a suivi en partie le réquisitoire du procureur. Ce dernier avait exigé la peine prononcée, mais avait aussi demandé, en vain, l'internement de l'accusé. La défense avait, elle, exigé l'acquittement du prévenu, un Espagnol âgé de 47 ans.

Les faits incriminés remontent au 15 décembre 2010 et à la même date cinq ans plus tard. L'accusé n'a été arrêté qu'en janvier 2024 à Genève, à son retour en Suisse, à l'issue d'une longue enquête et grâce à des tests massifs d'ADN.

/ATS
 

