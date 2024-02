Prise d'otages vers Yverdon: auteur identifié, motivation précisée

L'homme qui a pris en otages les 12 passagers et le conducteur du train régional reliant Baulmes à Yverdon-les-Bains (VD) jeudi soir a été formellement identifié: il s'agit bien d'un requérant d'asile de nationalité iranienne de 32 ans. Ses motivations se précisent.

Contrairement à ce qui avait été annoncé la veille, son dossier était attribué au canton de Genève et non pas à celui de Neuchâtel, a indiqué vendredi en fin d'après-midi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Les otages étaient au nombre de 13 au total et non de 15, corrige aussi la police. Précision aussi s'agissant des armes sur lui au moment des faits: non seulement une hache et un couteau mais également un marteau.

D'après les premiers éléments de l'enquête, ses motivations seraient dues à ses conditions de requérant d'asile, ainsi qu'à sa volonté insistante d'avoir des contacts avec une collaboratrice d'un centre de requérants d'asile. La police avait d’ailleurs dû intervenir à plusieurs reprises à cause de son comportement, relève-t-elle.

