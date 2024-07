Prilly (VD): opérations de sécurisation achevées mardi soir

A Prilly-Malley, les opérations pour sécuriser le chantier et dégager les décombres suite à l'effondrement d'un échafaudage qui a fait trois morts et onze blessés s'achèveront mardi soir. Le Centre Malley Lumières et ses commerces rouvriront en partie mercredi.

Tandis que le centre sportif Vaudoise Arena a réouvert lundi, le Centre commercial Malley Lumières, le parking souterrain et les commerces seront partiellement ouverts dès mercredi matin à 07h30. Les accès routiers, la circulation des trains et des transports publics de la région lausannoise (tl) seront également rétablis mercredi matin, écrit la police cantonale mardi dans un communiqué.

Le bilan définitif fait état de trois personnes décédées, cinq blessés graves et six blessés légers, a déclaré Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale à Keystone-ATS. Lundi après-midi, seuls trois patients étaient encore hospitalisés.

Pour rappel, une ligne téléphonique pour les urgences psychiatriques est à disposition des victimes, de leurs proches et des personnes qui en ressentent le besoin (021 314 52 53).

Les investigations se poursuivent sous la responsabilité du procureur de la division des affaires spéciales du Ministère public qui a mandaté un expert. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les causes de l'accident, souligne le communiqué.

Autres échafaudages

Le drame s'est produit vendredi matin dans le quartier de Malley, dans l'Ouest lausannois, lorsqu'un échafaudage dressé sur la façade de la tour 'Malley Phare', une structure en construction de 60 mètres de haut, s'est effondré.

L’engagement de tous les services de secours et de la protection civile s’est terminé dans la journée de lundi. Les pompiers avec les entreprises spécialisées ont travaillé à la stabilisation et à la sécurisation des échafaudages encore en place sur les trois autres façades de l’immeuble.

Des sapeurs-pompiers du Service de protection et sauvetage Lausanne devaient encore collaborer à la préservation des éléments utiles à l’enquête jusqu’à mardi soir, en appui de l'expert. Dès 21h00, le bâtiment sera placé sous la responsabilité du propriétaire et des entreprises spécialisées qu’il a mandatées.

