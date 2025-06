Presque toutes les personnes de plus de 65 ans utilisent internet

La fracture numérique se réduit plus vite que prévu. Selon une étude de Pro Senectute publiée mercredi, neuf seniors sur dix utilisent internet. Reste la catégorie des plus de 85 ans, pour qui l'accès au monde numérique est beaucoup plus difficile.

Selon l'étude 'Digital Seniors 2025', 88% des 65-74 ans disposent de compétences numériques de base. C'est plus du double par rapport à la première enquête en 2010. Pour les 75-84 ans, la proportion est de 71%. En revanche, les personnes de plus de 85 ans sont nettement moins bien loties. Leur part passe à 43%.

On estime qu'il y aura toujours 5 à 10% de la population très âgée qui ne sera pas ou plus connectée pour des raisons de santé liées au grand âge, indique Peter Burri Follath, responsable Communication chez Pro Senectute Suisse.

Il faut continuer à tenir compte de ces personnes. Et il faut aussi respecter le choix de certaines personnes âgées de ne pas utiliser les technologies numériques.

Fini la TV ou le journal papier

L'étude révèle un fait étonnant: pour la première fois, les personnes âgées sont plus nombreuses à s'informer via des appareils numériques tels que smartphones, tablettes et ordinateurs (33%) que via les supports classiques que sont la télévision (30%), la presse écrite (22%) ou la radio (15%).

'Nous sommes surpris du tempo de ce basculement. Il faut absolument que le service public tel que la SSR, les CFF ou La Poste, prenne en compte les changements d'habitudes en matière de canaux d'informations', relève M. Burri Follath, cité dans le communiqué.

Chaque semaine, Pro Senectute reçoit des plaintes sur la disparition des guichets physiques pour servir la clientèle, rappelle M. Burri à Keystone-ATS. Pour aider les personnes à utiliser les services en ligne en toute sécurité, Pro Senectute rappelle que ses sections cantonales proposent toujours plus d'offres de soutien ciblant les besoins individuels des seniors.

