Près de la moitié des Suisses voudraient voter sur un accord-cadre

Selon un sondage, 46% des Suisses voudraient que le peuple puisse se prononcer sur un accord-cadre avec l'Union européenne. Près de deux tiers des sondés sont contre l'idée d'une adhésion à l'UE.

Selon le sondage réalisé par l'institut d'étude de marché Marketagent.com, près de la moitié des personnes interrogées veulent pouvoir se prononcer sur un accord-cadre. Pour 29%, le peuple ne doit pas intervenir et 26% n'a pas d'avis.

Selon le sondage, 40% des personnes sont favorables à la reprise des négociations pour un accord-cadre par le Conseil fédéral. 28% sont contre et 32% ne sont ni pour ni contre.

Plus de la moitié (58%) soutient la décision du Conseil fédéral d'interrompre les négociations avec l'UE. Seul un cinquième n'est pas satisfait de cette décision. Toutefois, l'échec des négociations n'est pas une raison pour renoncer à la voie bilatérale, estiment 69% des interrogés.

Pas d'adhésion

Seuls 16% des sondés estiment que la Suisse doit envisager une adhésion à l'UE; 64% sont contre. Les partisans de cette solution sont plus nombreux chez les Romands (23%) que chez les Alémaniques (14%).

Plus de la moitié estime que la solution réside dans un échange plus intense entre la Suisse et les Etats hors de l'UE. Et 40% seraient favorables à une adhésion à l'Espace économique européen.

Le sondage a été réalisé du 11 au 18 juin. Quelque 1026 personnes de Suisse romande et de Suisse alémanique ont été questionnées.

/ATS