Près de 75% des expulsions ordonnées en Suisse en 2023 exécutées

En 2023, les tribunaux suisses ont prononcé l'expulsion de 2250 personnes étrangères délinquantes. A la mi-2024, environ 73% d'entre elles avaient déjà quitté la Suisse, dont les deux tiers sous contrainte, annonce la Confédération.

Les tribunaux suisses peuvent prononcer l'expulsion des étrangers délinquants. Les départs contrôlés se sont faits sur une base volontaire pour environ un tiers et sous contrainte pour les deux autres tiers, écrit le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans un communiqué publié mardi.

Un bon tiers des personnes ayant quitté la Suisse étaient des ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, principalement de Roumanie (9%), de France (5%) et d'Italie (5%). Les ressortissants d'Etats tiers provenaient le plus souvent d'Albanie (17%), d'Algérie (10%) et du Maroc (4%). Plus de 90% des départs ont concerné des hommes, pour la plupart âgés de 18 à 54 ans, selon la statistique du SEM.

