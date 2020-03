Près de 1400 cas de Covid-19 en plus en Suisse en 24 heures

L'épidémie de Covid-19 continue sa progression en Suisse. L'OFSP a annoncé vendredi 1390 nouveaux cas, portant le total à 12’161. La vague se poursuit 'avec une certaine force', a reconnu Alain Berset, qui a appelé la population à poursuivre ses efforts.

'Nous sommes confiants et heureux de l'adhésion' de la population aux recommandations, mais il 's'agira de tenir la distance', a averti le ministre de la santé lors d'une conférence de presse à Berne. Sur la base des données actuelles, il n'est pas encore possible de prédire le moment de l'inversion de tendance.

Alain Berset a jugé que les mesures édictées par le gouvernement étaient comprises et largement respectées, relevant qu'il y avait 'relativement peu d'infractions' sanctionnées par la police.

Onze jours après le passage en 'situation extraordinaire', le conseiller fédéral a estimé qu'il était encore trop tôt pour faire un bilan. Le gouvernement compte cependant sur l'adhésion et la responsabilité de chacune et chacun, afin de contenir l'épidémie au maximum et d'éviter de submerger le système de santé.

La discipline sera particulièrement de mise à l'approche des beaux jours. Alain Berset a surtout exhorté les propriétaires de résidences secondaires au Tessin de renoncer à s'y rendre à l'occasion du week-end de Pâques, rappelant la situation très difficile vécue par le canton face au coronavirus. 'Nous nous attendons à ce qu'il n'y ait pas de bouchons au Gothard cette année', a lancé le ministre.

Nombre de tests en hausse

Lors de son point de la situation quotidien, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a relevé que 97'012 tests ont été réalisés depuis le début de l'épidémie en Suisse. Parmi eux, 12% étaient positifs, un taux qui s'est révélé stable ces derniers jours.

Alain Berset a souligné que le rythme des tests était en hausse, soit désormais 6000 à 8000 chaque jour. La Suisse a désormais réalisé 11'500 tests par million d'habitants. 'Nous testons beaucoup', a-t-il affirmé.

L'OFSP annonce un bilan de 197 personnes décédées des suites de la maladie. Un décompte effectué par Keystone-ATS sur la base des indications des cantons s'établit à au moins 206.

Hommes plus en danger

Le Covid-19 est davantage fatal à la population masculine. 61% des personnes décédées sont des hommes. Chez les adultes, les hommes à partir de 60 ans sont davantage touchés que les femmes, alors que ces dernières le sont davantage en dessous de 50 ans. L'âge médian des malades se situe à 52 ans (50% sont plus jeunes, 50% plus âgés).

Si la maladie est potentiellement dangereuse également pour les plus jeunes, la moitié des personnes qui n'ont pas survécu étaient âgées de plus de 83 ans.

Suisse romande plus touchée

Les cantons du Tessin (473,8 cas par 100'000 habitants), de Vaud (334,2) et de Bâle-Ville (309,6) restent les plus touchés par l'épidémie. Genève enregistre 250,5 cas par 100'000 habitants. Le Valais 211,9, Le Jura 134,8, Neuchâtel 130,6 et Fribourg 102,3. L'incidence, qui est plus forte en Suisse romande qu'en Suisse alémanique, tombe par exemple à 63,5 dans le canton de Berne.

Neuf nouveaux décès ont été annoncés vendredi par les autorités tessinoises, portant le bilan dans le canton à 76. Les nouveaux cas sont au nombre de 287, pour un total de 1688 cas positifs au Covid-19 depuis le 25 février dernier au sud des Alpes.

Pas moins de 386 personnes sont actuellement hospitalisées des suites de la maladie dans les établissements cantonaux, dont 61 se trouvent aux soins intensifs.

/ATS