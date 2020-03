Près de 10'000 cas de Covid-19 en Suisse

Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus s'élève à 9765 en Suisse. Selon le ministre de la santé Alain Berset, le pays s'approche du sommet de la courbe, mais il faut maintenir la discipline. 'Ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon', a-t-il lancé.

Le nouveau chiffre annoncé mercredi par Alain Berset représente une hausse de 929 cas confirmés par rapport à la veille. Mardi, c'est une progression de 800 cas en 24 heures qui avait été communiquée.

A l’heure actuelle, 103 personnes sont décédées en Suisse des suites de la maladie, a indiqué l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en fin d'après-midi sur son site. Un décompte effectué par l'agence Keystone-ATS sur la base des annonces dans les cantons donne un bilan de 150 morts.

Alain Berset a souligné que cette hausse des cas était attendue et que le pays ne faisait pas face à une 'explosion'. Il a estimé que les mesures ordonnées par le Conseil fédéral étaient bien respectées et appelé la population à faire preuve de persévérance.

12% des tests effectués positifs

Le respect des consignes est décisif pour la lutte contre la maladie. Il faut garder les distances physiques et les suivre les consignes d'hygiène, rester le plus possible à la maison, a détaillé le ministre.

La vie est passablement ralentie, mais elle continue. La solidarité est visible dans tout le pays et il y a des signes d'espoir. Les systèmes sanitaires sont bien organisés et la collaboration fonctionne, s'est-il félicité.

M. Berset a aussi souligné que la Suisse est l'un des pays qui teste le plus le Covid-19 au monde, relevant qu'il y aura bientôt 10'000 tests par million d'habitants. A ce jour, 84'000 tests ont été effectués, dont 12% étaient positifs, a complété l'OFSP dans son point de la situation quotidien.

Solution à trouver avec le Tessin

Au niveau des cantons, le Tessin (380,1 cas par 100'000 habitants), Vaud (271,5) et Bâle-Ville (257,2) restent les plus touchés par l'épidémie due au coronavirus.

Au Tessin, 1354 personnes étaient infectées par le coronavirus mercredi matin, selon les autorités cantonales. Elles déploraient aussi 60 décès en lien avec l'épidémie.

Les décisions prises le week-end dernier par le canton, soit la fermeture de toutes les industries et des chantiers, n'est pas conforme au droit fédéral. 'Nous sommes en contacts étroits avec les autorités tessinoises pour trouver une solution', a précisé M. Berset, reconnaissant que le canton au sud des Alpes était dans une situation particulièrement difficile.

Le gouvernement est aussi en contact avec les autorités d'autres cantons comme les Grisons au sujet des chantiers. Les prescriptions de l'OFSP sont très difficiles à respecter dans le gros oeuvre, a relevé M. Berset. Les entreprises qui ne peuvent pas respecter les consignes devraient fermer.

