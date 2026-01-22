Près d'un millier de Kurdes manifestent à Bâle et à Berne

Un millier de manifestants pro-Kurdes au total ont protesté jeudi soir à Bâle et à Berne contre ...
Près d'un millier de Kurdes manifestent à Bâle et à Berne

Des milliers de Kurdes manifestent à Bâle, Berne, Zurich

Photo: Miriam Abt

Des milliers de manifestants pro-Kurdes ont protesté jeudi soir à Bâle, Berne et Zurich notamment contre l'offensive du régime syrien dans le Kurdistan syrien (Rojava). Aucun débordement n'a été signalé dans l'immédiat, hormis quelques engins pyrotechniques.

'Défendez le Rojava' (l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie), pouvait-on lire parmi les revendications des quelque 1000 manifestants réunis à Bâle. Les participants sont partis de Claraplatz en direction de la gare principale, sous la surveillance de nombreux policiers, a constaté une journaliste de Keystone-ATS.

A Berne, environ 600 manifestants pro-Kurdes ont défilé au centre ville dès 19h, depuis la gare, en direction de l'ambassade américaine. 'Défendez le Kurdistan, détruisez les régimes fascistes', ont-ils notamment lancé. La police a assuré une présence forte et discrète. Plusieurs rues ont été bouclées.

Zurich a aussi été le théâtre d'une manifestation, plus importante et non autorisée, qui a elle aussi largement mobilisé la police. Le cortège s'est ébranlé de l'Helvetiaplatz en direction de la caserne, perturbant les transports publics.

Lundi et mardi déjà, des manifestations de solidarité avec les Kurdes s'étaient tenues à Berne, Bâle et Winterthour, suivies d'autres rassemblements mercredi à Davos (GR), Zurich ou Genève.

Le Rojava est sous haute tension. Plus de 134'000 personnes ont été déplacées dans le nord-est de la Syrie, a estimé jeudi l'agence de l'ONU pour les migrations, suite aux affrontements entre l'armée et les forces kurdes forcées à abandonner leurs territoires.

/ATS
 

Actualités suivantes

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 22.01.2026 - 21:32

Un fonds climat est irresponsable, selon l'UDC, le PLR et le Centre

Un fonds climat est irresponsable, selon l'UDC, le PLR et le Centre

Suisse    Actualisé le 22.01.2026 - 12:42

Les autorités lèvent l'évacuation de Brienz (GR) dès lundi

Les autorités lèvent l'évacuation de Brienz (GR) dès lundi

Suisse    Actualisé le 22.01.2026 - 19:07

Jessica Moretti a été auditionnée durant toute la journée

Jessica Moretti a été auditionnée durant toute la journée

Suisse    Actualisé le 22.01.2026 - 08:46

Articles les plus lus

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 21.01.2026 - 20:25

Jessica Moretti a été auditionnée durant toute la journée

Jessica Moretti a été auditionnée durant toute la journée

Suisse    Actualisé le 22.01.2026 - 08:46

Un fonds climat est irresponsable, selon l'UDC, le PLR et le Centre

Un fonds climat est irresponsable, selon l'UDC, le PLR et le Centre

Suisse    Actualisé le 22.01.2026 - 12:42

Les autorités lèvent l'évacuation de Brienz (GR) dès lundi

Les autorités lèvent l'évacuation de Brienz (GR) dès lundi

Suisse    Actualisé le 22.01.2026 - 19:07

Bandidos/Hells Angels: les avocats pour un acquittement quasi total

Bandidos/Hells Angels: les avocats pour un acquittement quasi total

Suisse    Actualisé le 21.01.2026 - 17:23

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 21.01.2026 - 20:25

Jessica Moretti a été auditionnée durant toute la journée

Jessica Moretti a été auditionnée durant toute la journée

Suisse    Actualisé le 22.01.2026 - 08:46

Les autorités lèvent l'évacuation de Brienz (GR) dès lundi

Les autorités lèvent l'évacuation de Brienz (GR) dès lundi

Suisse    Actualisé le 22.01.2026 - 19:07

Une légère majorité favorable à une baisse de la redevance SSR

Une légère majorité favorable à une baisse de la redevance SSR

Suisse    Actualisé le 21.01.2026 - 06:05

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 21.01.2026 - 13:51

Bandidos/Hells Angels: les avocats pour un acquittement quasi total

Bandidos/Hells Angels: les avocats pour un acquittement quasi total

Suisse    Actualisé le 21.01.2026 - 17:23

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 21.01.2026 - 20:25